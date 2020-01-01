Член комитета Госдумы: пересмотр дела спортсменов, выступавших на ОИ в Сочи, недопустим

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказал свою точку зрения по поводу высказывания Томаса Баха о том, что решение спортивного арбитражного суда (CAS) нужно пересмотреть.