Ветеран иракской войны проиграл бой ММА за 28 секунд (Видео)

Американский ветеран войны в Ираке и по совместительству очень опытный боец ММА 49-летний Шэннон Ритч проиграл в Москве на турнире «Rebel» болевым приемом на 28-й секунде - финн Спарв уловил момент и едва не сломал сопернику ногу: Если верить официальной статистике, то карьерный баланс американца был +57-88, у 31-летнего Спарва теперь стало +22-7.