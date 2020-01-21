Как Кокорин и Семак: случаи в «Зените», когда игрок и тренер против перехода

Ситуации, при которых игрок и тренер сразу вдвоем не хотят, чтобы футболист покидал клуб, случаются нечасто. Но даже в истории «Зенита» нечто похожее случалось.