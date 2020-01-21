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Серена Уильямс: «Я слишком стара, чтобы играть так, как сегодня. Завтра точно буду тренироваться, чтобы этого не повторилось»

23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс прокомментировала поражение от 29-й ракетки мира Ван Цян в третьем круге Australian Open (4:6, 7:6, 5:7). – После второго сета я верила в победу.
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