Старикам тут место. Фёдор Емельяненко возвращается в клетку

Фёдор Емельяненко и Куинтон Джексон странным образом в Стране восходящего солнца так и не пересеклись, но спустя 13 лет с момента закрытия культовой бойцовской организации всё же выйдут на ринг на потеху японской публике.