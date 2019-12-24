«Лестер» vs «Ливерпуль». Вторые не станут первыми

Но могут притормозить лидера! «Соккер.ру» - о матче первой и второй команд АПЛ, в котором сойдутся «Ливерпуль» и «Лестер».5 фактов о предстоящей схватке1.