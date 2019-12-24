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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказывает российскому следствию в экспертизе базы, представленной бывшим директором Антидопингового центра Григорием Родченковым.Овечкин забил «Нью-Джерси», выйдя на шестое место по голам на выезде в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин минувшей ночью отметился двумя очками во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», завершившейся победой его клуба со счетом 6:3.Слуцкий обозначил задачу «Рубина» на сезонГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил, что в нынешнем сезоне перед командой стоит задача удержаться в РПЛ.Анатолий Хованцев: «Миронова идеально отстрелялась, поэтому результат закономерный»Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвел итог женского спринта на Кубке мира в Анси, который прошел под дождем. — В прошлом году в Оберхофе были такие же условия гонки.Названы четыре страны, которые нарушали антидопинговые правила чаще РоссииВсемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем сайте опубликовало отчетную публикацию о нарушениях в 2017 году антидопинговых правил.Оказалось, что лидером по числу нарушений является Италия: 171 за год, далее идут Франция (128) и США (103).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЭвертон— : —АрсеналНачало в 07:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииНорвич Сити— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 4Чемпионат ИспанииМальорка— : —СевильяНачало в 07:00Чемпионат ИспанииБарселона— : —АлавесНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииШальке-04— : —ФрайбургНачало в 09:30Чемпионат ГерманииРБ Лейпциг— : —АугсбургНачало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииУдинезе— : —КальяриНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаА. Емельяненко и Исмаилов договорились о поединкеРоссийские бойцы смешанного стиля Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов достигли принципиальной договоренности о проведении боя, сообщает Sport24.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Денис Лебедев: «С Табисо мне будет легче, чем с Уилсоном»Российский боксер Денис Лебедев считает, что в предстоящем бою за титул WBC Silver в первом тяжелом весе с Табисо Мчуну ему будет легче, чем в поединке с Майклом Уилсоном, которого он победил в ноябре 2018 года.реклама