Денис Лебедев: «С Табисо мне будет легче, чем с Уилсоном»

Российский боксер Денис Лебедев считает, что в предстоящем бою за титул WBC Silver в первом тяжелом весе с Табисо Мчуну ему будет легче, чем в поединке с Майклом Уилсоном, которого он победил в ноябре 2018 года.