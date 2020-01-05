Крюгер выиграл финальный масс-старт в гору в рамках «Тур де Ски», Большунов — 3-й

Норвежский лыжник Симен Крюгер выиграл финальный масс-старт на 10 км в гору в рамках многодневки «Тур де Ски». Второй результат показал еще один норвежец Сьюр Рете.