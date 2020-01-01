Сидорова — о реакции ВФЛА на открытое письмо: ответом это назвать сложно

Чемпионка мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова выразила недовольство ответом Всероссийской федерации лёгкой атлетики на открытое письмо, с которым обратились она, а также Мария Ласицкене и Сергей Шубенков.