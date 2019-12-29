Роналду сыграл в футбол с мальчиком из Казахстана, родившимся без ног

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с Али Турганбековым из Нур-Султана. Фото и видео опубликовано на странице Али в Инстаграме.