Хави отказался стать главным тренером «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави отказался от предложения возглавить команду из Барселоны. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на испанского журналиста Херарда Ромеро.