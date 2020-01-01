Один из лучших бомбардиров Лиги 1 мог перейти в «Спартак»

Нигерийский форвард Виктор Осимхен, успешно выступающий в чемпионате Франции за «Лилль», рассказал о том, что мог продолжить карьеру в московском «Спартаке».