«Я три часа плакал, пытаясь уговорить его приехать». Большунов и Клебо — о несостоявшейся встрече в отеле с водкой и тортом

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на предложение своего российского визави Александра Большунова поесть торт и выпить водки после неудачной для норвежца гонки на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.