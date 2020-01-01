Радулов о «Зимней классике»: «Не мог представить, что будет столько болельщиков. Побольше бы таких игр»

Форвард «Далласа» Александр Радулов поделился ощущениями от матча «Зимней классики» против «Нэшвилла» (4:2), в котором стал автором победного гола. «Не мог представить, что будет столько болельщиков.