Агент отреагировал на информацию о возвращении Мирзова в «Арсенал»

Шувалов: ВЭБ работает над поиском новых инвесторов для ЦСКА

Наблюдательный совет ВЭБа принял решение о конвертации долга ПФК ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций клуба и уже пытается найти для него новых стратегических инвесторов, сказал журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.