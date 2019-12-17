Сохранит ли Фуркад желтую майку лидера? 7 интриг второго этапа Кубка мира

Первые гонки пройдут в пятницу, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене. В расписании этапа — спринты, пасьюты и классические эстафеты. Доберется ли Логинов до своего первого подиума в сезоне?