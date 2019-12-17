НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемГончаренко: ЦСКА расстроен итогомКучаев: ЦСКА серьезно готовился к матчу с «Эспаньолом»В планах комиссии атлетов WADA – избавиться от всех россиян на ОлимпиадеЖеребьёвка ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА состоится 16 декабря В НьонеОпределились все участники плей-офф Лиги ЕвропыГончаренко: ЦСКА расстроен итогомГлавный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.рекламаХет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Сан-Хосе»Матчем между "Сан-Хосе Шаркс" и "Нью-Йорк Рейнджерс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют весной в еврокубкахКак ранее сообщали «Кубанские новости», в матче заключительного группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде проиграл «Хетафе» со счетом 3:0 и покинул турнир.Сборная РФ по хоккею уступила Швеции в матче Кубка Первого каналаВ стартовом матче второго этапа хоккейного Евротура сборная России в Москве проиграла команде Швеции - 3:4.Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» и вылетело из Лиги ЕвропыКиевское "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.Биатлон, Кубок мира 2019-2020. Онлайн-трансляция 13 декабря 2019Этап Кубка мира в Хохфильцене начнётся с двух спринтерских гонок. Все фото, видео и фишки дня — в нашей онлайн-трансляции. ГОНКИ ДНЯ *** 13:30 мск.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес— : —ЛеганесНачало в 15:00Чемпионат ГерманииХоффенхайм— : —АугсбургНачало в 14:30Чемпионат ФранцииЛилль— : —МонпельеНачало в 14:45Чемпионат ТурцииАланьяспор— : —АнтальяспорНачало в 12:30Весь футболрекламаВАДА просит рубля. Уходящий в отставку Крэйг Риди приоткрыл мотивы борцов за чистоту спортаЗа те несколько дней, что прошли с момента оглашения вердикта исполкома ВАДА, тема отстранения российских спортсменов не потеряла актуальности.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир «Это безумие. В Лиллехаммере Устюгов был счастлив, теперь это уже не тот Сергей». Крамер — о решении ВАДАТренер сборной России Маркус Крамер считает, что решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) негативно отразится на невиновных спортсменах.рекламаСборная России по киберспорту снялась с чемпионата мира из-за ряда проблемОрганизаторы посадили киберспортсменов в душный клуб, дали неудобные места и компьютеры, которые выключались каждые десять минут. Сегодня в Сеуле стартовали матчи чемпионата мира по киберспорту.