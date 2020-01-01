Фантастический гол 18-летнего Джонса и дебют Минамино. Клопп победил в дерби даже резервом

«Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» 10 лет, на «Энфилде» – 21 год. Красную машину Клоппа не остановить. В понедельник он выпустил очень молодой состав на матч 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном».