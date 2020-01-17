Рублёв — о двух победах подряд на старте сезона: сам не знаю, как мне это удалось

Россиянин Андрей Рублёв признался, что не ожидал победить на двух турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) подряд. «Сам не знаю, как мне это удалось.