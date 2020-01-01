НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСборная Швеции раскритиковала россиян после полуфинала чемпионата мираВ сборной Швеции назвали «полной лажей» голы России в полуфинале МЧМТренер канадцев Хантер прокомментировал предстоящий финал МЧМ по хоккею с РоссиейШведский хоккеист пренебрежительно охарактеризовал голы сборной РоссииВрач прокомментировал состояние ШумахераСборная Швеции раскритиковала россиян после полуфинала чемпионата мираИгроки шведской молодежной команды подвергли критике поведение российских хоккеистов в ходе полуфинала мирового турнира.рекламаХоккейная классика: сборные России и Канады сыграют в финале МЧМХоккейная классика в финале молодежного чемпионата мира: сборная России сегодня сыграет со сборной Канады, передает телеканал «МИР 24». Россияне накануне в сложнейшем матче сумели обыграть шведов.Агент Ковальчука: «„Монреаль“ предложил Илье атакующую роль в ведущих звеньях»Джей Пи Берри - агент российского нападающего Ильи Ковальчука - прокомментировал подписание контракта своего клиента с «Монреалем». «Мы общались с несколькими клубами НХЛ о возможности перехода.Тур де Ски. Устюгов и Большунов попали в тройку призеров в масс-стартеНа пятом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, состоялся масс-старт у мужчин.«Барселона» в меньшинстве не смогла удержать победный счет в матче с «Эспаньолом»«Эспаньол» на своем поле принимал «Барселону» в матче 19-го тура примеры.«Мало не покажется». Стала известна сумма ежегодного взноса России в бюджет WADAКак сообщает «Газета.ру», каждый год сумма взноса стран в фонд Всемирного Антидопингового Агентства увеличивается примерно на 8 процентов. В этом году российский взнос составит $1 015 977.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада— : —МальоркаНачало в 06:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛациоНачало в 06:30Чемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас— : —Дерби КаунтиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго— : —Сент-ЭтьенНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаДубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМСборная Казахстана переиграла Германию во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир