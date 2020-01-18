У Соболевой и Устюгова родилась дочь

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и его жена российская лыжница Елена Соболева стали родителями. «Сегодня, 17 января 2020 года, у Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира!