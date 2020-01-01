«Аль-Садд» выступил с заявлением относительно будущего Хави

Тарасов о сборах с «Рубином»: «Очень ждал возвращения в футбол»

Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своём "инстаграме" подтвердил, что проведёт зимние сборы с "Рубином".Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести сборы с "Рубином".