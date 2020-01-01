Дмитрий Тарасов оставил семью ради сборов с «Рубином»

Футболист Дмитрий Тарасов, которому сейчас 32 года, в Instagram сообщил, что вынужден на длительное время оставить своих родных – супругу, модель Анастасию Костенко, и маленькую дочку.