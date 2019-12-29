«Зачем вы нас обманули?» – Шубенков, Ласицкене и Сидорова написали письмо ВФЛА

Российские легкоатлеты Сергей Шубенков (бег с барьерами), Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) составили открытое письмо в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).