«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони

Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони. Об этом футболист сообщил после того, как во время интервью у него зазвонил телефон.