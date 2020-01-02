НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРадулов принес победу «Далласу» в присутствии более 85 тысяч зрителейЗагитова станцевала в Новый год под «Макарену»Легкоатлет стал преждевременно праздновать победу и проиграл забег на финишеПанарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проигралиЖозе Моуринью: «Это была довольно странная игра»Радулов принес победу «Далласу» в присутствии более 85 тысяч зрителейВ Национальной хоккейной лиге прошла двенадцатая в истории "Зимняя классика". Впервые в ней приняли участие "Даллас" и "Нэшвилл".рекламаРоссия – Швейцария: прямая онлайн-трансляция четвертьфинал, 2 января, МЧМ по хоккею — 2020Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швейцария на молодёжном чемпионате мира.Большунов: я разочаровался в Клебо, плакал три часаРоссийский лыжник Александр Большунов сообщил, что норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо не принял его приглашения.Дэйна Уайт: «Многие фанаты верят, что Фергюсон тот парень, который побьет Хабиба»Президент UFC Дэйна Уайт рассказал об организации боя чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. «Нельзя отрицать, что Тони заслужил этот бой.«Арсенал» разгромил «Манчестер Юнайтед»В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» разгромил «Манчестер Юнайтед». Хозяева поля забили два мяча в ворота противника, в игре отличились Пепе (8-я минута) и Папастатопулос (42-я минута).Журналист Сергей Егоров: «Бейнцзин Гуаонь» обязан выкупить Фернандо у «Спартака»«Бейнцзин Гуоань» выкупит полузащитника Фернандо после окончания срока аренды, сообщает в своём телеграме журналист Сергей Егоров.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 15:00Чемпионшип АнглииДерби Каунти— : —БарнслиНачало в 14:45Чемпионшип АнглииСуонси— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболреклама