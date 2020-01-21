НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ростов» продлил контракт с Алексеем ИоновымСерроне может пропустить полгода после поражения от МакгрегораАСА: арест Александра Емельяненко не повлияет на его бой с ИсмаиловымВ Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катаниюМакгрегор поднялся на две позиции в рейтинге бойцов UFC«Ростов» продлил контракт с Алексеем ИоновымПолузащитник сборной России Алексей Ионов продлил контракт с "Ростовом", сообщается на сайте футбольного клуба. Условия соглашения с 30-летним игроком не сообщаются.рекламаМедведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды КокоринаГенеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы клуба.WADA приостановило работу московской антидопинговой лабораторииВсемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. Теперь лаборатории запрещается выполнять какую-либо работу по анализу образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена.Сборная России обыграла США в финале юношеской ОлимпиадыСборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0. Благодаря победе хоккейной сборной команда России выиграла общекомандный зачет юношеских Олимпийских игр. На счету российских спортсменов 29 наград - 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых.«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубльЧемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана. Первый мяч француз забил на 72-й минуте, а второй – в добавленное арбитром время. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка страны, а ее соперник станет известен позднее.«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в "Рубине", 20-летний футболист подписал соглашение с казанцами, рассчитанное на пять лет.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер2 : 0Вест ХэмПерерывЧемпионат АнглииТоттенхэм1 : 0Норвич СитиПерерывЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 0БернлиИдёт 1-й таймКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 1Атлетик БильбаоИдёт 2-й тайм доп. времениКубок Испании1/16 ФиналаБадалона0 : 1ГранадаИдёт 1-й таймЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус2 : 0РомаИдёт 1-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаМатыцин стал министром спорта РоссииПрезидент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России. В этой должности он сменил Павла Колобкова, руководившего минспортом с 2016 года.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Ласицкене намерена судиться с руководством ВФЛА из-за ОлимпиадыВ отношениях лучшей российской прыгуньи в высоту последних лет и трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене с представителями руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все сильнее увеличивается разрыв и назревает новый конфликт.реклама