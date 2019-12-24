НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Челси» обыграл «Тоттенхэм», Виллиан оформил дубль«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок ИталииЗагитова исполнила поддержку в паре на репетиции шоуМаксим Калиниченко: Системный сбой в «Спартаке» длится уже давным-давно, нужно менять всеЦСКА хочет арендовать нападающего «Фиорентины» Педро Абреу«Челси» обыграл «Тоттенхэм», Виллиан оформил дубльФутболисты «Челси» нанесли поражение игрокам «Тоттенхэма» в 18-м туре английской Премьер-лиги. Лондонское дерби прошло на домашней арене «шпор» и завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей.рекламаСостав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира не изменитсяТренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о составе команды на январские этапы Кубка мира. По словам Белозерова, состав меняться не будет.Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра ЕмельяненкоГлава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. «Добрый вечер всем!«Манчестер Юнайтед» может приобрести Алексея Миранчука за 40 млн евроАнглийский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может приобрести полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука за 40 миллионов евро, сообщает TuttoMercatoWeb.Боксер Лебедев проиграл бой и решил завершить карьеруПо итогам поединка за чемпионский титул WBC судьи единогласно присудили победу южноафриканцу Табисо Мчуну.У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд2 : 0Манчестер ЮнайтедЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм0 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал0 : 0Атлетик БильбаоИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЛеганес2 : 0ЭспаньолЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф2 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн2 : 1АйнтрахтЗавершёнЧемпионат ИталииАталанта5 : 0МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛечче2 : 3БолоньяЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаУ Хабиба родился сын. Это его третий ребенокЧемпион UFС в легком весе Хабиб Нурмагомедов в третий раз стал отцом. У него родился сын. У Нурмагомедова уже есть двое детей – дочь Фатима и сын Магомед.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир