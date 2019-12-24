НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Челси» обыграл «Тоттенхэм», Виллиан оформил дубльКлуб Панарина без шансов вынес аутсайдера Запада. У Хлебушка — новая крутая серия с очкамиДмитрий Васильев: В Анси россияне «завяли»Головин попал в список игроков «Монако», вызванных на матч чемпионата Франции с «Лиллем»«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии«Челси» обыграл «Тоттенхэм», Виллиан оформил дубльФутболисты «Челси» нанесли поражение игрокам «Тоттенхэма» в 18-м туре английской Премьер-лиги. Лондонское дерби прошло на домашней арене «шпор» и завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей.рекламаБелозеров: Халили отобрался на январские этапы КМ по биатлонуРоссийский биатлонист Саид Каримулла Халили отобрался по критериям на январские этапы Кубка мира, сказал старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров. "Кадыров и Емельяненко не определились по каким правилам будут дратьсяГлава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей страничке в «Инстаграм» видео, в котором предложил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко провести встречу на ринге.У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 40 млн евроПолузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Tuttomercatoweb.После проигрыша за титул WBC Silver Денис Лебедев не видит смысла продолжать карьеруРоссийский боксер Денис Лебедев 21 декабря проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в бою за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд2 : 0Манчестер ЮнайтедЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм0 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат ИспанииЛеганес2 : 0ЭспаньолЗавершёнЧемпионат ИспанииОсасуна3 : 4Реал СосьедадЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф2 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн2 : 1АйнтрахтЗавершёнЧемпионат ИталииАталанта5 : 0МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛечче2 : 3БолоньяЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаОлимпийский чемпион Самуэльссон оценил спокойствие россиян на фоне санкций WADAОлимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что, по его мнению, российским спортсменам следует задать вопросы в связи с новым скандалом своим властям, которые подписали кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA).НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 04:00:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 04:00:00Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир