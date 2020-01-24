Состав сборной России на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе

Сегодня и завтра в Оберстдорфе (Германия) пройдет очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Особенность этапа в том, что в следующем году на этих трассах пройдет чемпионат мира 2021 года.