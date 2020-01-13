Стали известны соперники мужской и женской сборных России на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная России по волейболу сыграет в одной группе с командами Бразилии и США на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.