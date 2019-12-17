WADA была достаточно строга к России — Тейлор

Россия сохранила право на проведение чемпионата Европы по футболу в 2020 году, потому что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не могло сделать исключение для футбола, заявил глава комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор 13 декабря в комментарии для Associated Press.