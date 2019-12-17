Оглушительный провал РПЛ в Европе, жесткое наказание Гинера и знаковая победа «СЭ»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 13 декабря. Еврокубки: дальше — без России Такого не случалось 17 лет!