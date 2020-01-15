Головин был заменен в матче с «ПСЖ» из-за травмы

Но к следующей игре россиянин должен быть готов. Полузащитник «Монако» Александр Головин избежал серьезной травмы в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (1:4) и успеет восстановиться к следующей игре, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.