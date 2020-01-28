Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира по биатлону

Сборная Франции огласила список биатлонистов, которые выступят на грядущем чемпионате мира. Турнир пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве (Италия). Биатлон.