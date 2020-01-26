Косторная призналась, что после победы на ЧЕ до четырёх утра смотрела сериалы

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, что не спала до четырёх утра после победы на чемпионате Европы в австрийском Граце. «Я спала три с половиной часа.