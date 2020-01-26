Месть за учителя. Русский боец сразится с американцем, который нокаутировал Емельяненко за 35 секунд

В Bellator объявили, что 9 мая Райан Бейдер будет защищать титул чемпиона в полутяжелом весе (до 93,0 кг) в бою с Вадимом Немковым.