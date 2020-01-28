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«Локомотив» подал в суд на Геркуса и хочет взыскать 144 миллиона рублей

«Локомотив» подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса. Соответствующая информация появилась на сайте арбитражного суда Москвы. Сумма исковых требований составляет 144 663 966, 93 рубля.
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Анахайм — Аризона
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Вашингтон — Нэшвилл
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Даллас — Торонто
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Калгари — Сент-Луис
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Баффало — Оттава
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02:37:20
Сан-Хосе — Анахайм
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02:34:10
Ванкувер — Сент-Луис
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02:38:50
Даллас — Тампа-Бэй
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02:22:00
Нэшвилл — Торонто
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02:57:25
Оттава — Нью-Джерси
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Полузащитник «Зенита» Роберт Мак близок к переходу в турецкий «Коньяспор»

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак близок к переходу в турецкий "Коньяспор", утверждает nadoludabugunspor.com. По информации источника, уже в среду словацкий футболист подпишет контракт с новым клубом.
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