Березуцкий: «Слуцкий звал в „Рубин“. И всё ещё может быть»

Sport.ru/ Футбол . Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.