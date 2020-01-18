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Кубок мира в Рупольдинге: сборная Франции выиграла мужскую эстафету, россияне - 4-е

Сборная Франции победила в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. На второй позиции сборная Норвегии, тройку лучших замкнула команда Австрии, россияне стали четвертыми.
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Филадельфия — Питтсбург
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02:46:00
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
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Бостон — Вегас
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Каролина — Виннипег
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Миннесота — Флорида
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Колорадо — Детройт
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Чикаго — Виннипег
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Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
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Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
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Питтсбург — Бостон
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Ванкувер — Сан-Хосе
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Миннесота — Даллас
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Нэшвилл — Баффало
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Филадельфия — Лос-Анджелес
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Коламбус — Нью-Джерси
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Монреаль — Вегас
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Детройт — Флорида
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Торонто — Чикаго
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02:26:40
Оттава — Калгари
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02:39:20
Колорадо — Сент-Луис
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02:39:10
Эдмонтон — Аризона
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02:41:10
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
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02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
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02:42:30
Каролина — Анахайм
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02:31:30
Детройт — Питтсбург
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02:29:20
Ванкувер — Аризона
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02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
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02:34:15
Даллас — Баффало
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02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
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02:30:35
Оттава — Вегас
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02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
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02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
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02:37:10
Коламбус — Каролина
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02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
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02:44:20
Монреаль — Чикаго
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02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
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02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
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02:45:32
Колорадо — Даллас
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02:41:56
Виннипег — Ванкувер
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02:32:28
Оттава — Чикаго
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02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
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02:32:33
Коламбус — Бостон
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02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
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02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
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Британия не хочет отдавать WADA пробы Фараха в рамках расследования дела Салазара

Британское антидопинговое агентство (UKAD) намерено противостоять попыткам Всемирного антидопингового агентства (WADA) изъять хранящиеся пробы сэра Мо Фараха для расследования, касающегося спортсменов, подготовленных его бывшим тренером Альберто Салазаром.