В Матче звёзд КХЛ сыграют в жёлтой форме. Это отсылка к исчезнувшему «Атланту»

Дизайнер рассказал, как создавалась форма на звёздный уикенд. Сегодня в Москве пройдёт мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, а завтра состоятся игры дивизионов.