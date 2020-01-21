Товарищеский матч. «Рубин» — «Лехия». Прямая трансляция

Онлайн-видеотрансляция товарищеского матча «Рубин» — «Лехия», который состоится сегодня, 21 января, в Турции, будет доступна на канале казанцев в YouTube. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.