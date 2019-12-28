Галицкий мечтает иметь 11 воспитанников «Краснодара» в «основе». Почему же он продал Игнатьева?

«Краснодар» продал в «Рубин» нападающего Ивана Игнатьева. По неофициальной информации, сумма сделки составила 7 млн евро, а сам 20-летний игрок подписал контракт с казанским клубом на 4,5 года.