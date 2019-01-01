Овечкин — о пропуске Матча звёзд: трудное решение, но я должен быть готов к плей-офф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение пропустить Матч всех звёзд 2020 года, который пройдёт 24-26 января в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе.