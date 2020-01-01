Хави примет решение по «Барсе» сегодня. Если он решит возглавить ее летом, Вальверде может уйти сам

Главный тренер «Аль-Садда» Хави сегодня должен принять решение, перейдет ли он в «Барселону» в январе или задержится до лета, сообщает Mundo Deportivo.