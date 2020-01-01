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НХЛ. Записи матчей

Сент-Луис — Анахайм
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
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Монреаль — Калгари
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Вашингтон — Каролина
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Филадельфия — Бостон
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Нью-Джерси — Тампа-Бэй
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Флорида — Торонто
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Аризона — Питтсбург
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Детройт — Баффало
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Миннесота — Ванкувер
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Виннипег — Нэшвилл
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02:32:06
Сан-Хосе — Даллас
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02:36:22
Калгари — Эдмонтон
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02:25:18
Вегас — Коламбус
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02:33:32
Чикаго — Анахайм
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02:29:03
Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:39:43
Вашингтон — Нью-Джерси
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02:54:34
Оттава — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:35:01
Нью-Йорк Айлендерс — Бостон
Яндекс.Эфир
02:32:25
Филадельфия — Тампа-Бэй
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02:34:53
Каролина — Лос-Анджелес
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02:43:48
Баффало — Ванкувер
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02:39:41
Колорадо — Питтсбург
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02:31:40
Каролина — Аризона
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02:55:47
Детройт — Оттава
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02:35:19
Сан-Хосе — Коламбус
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02:38:29
Вегас — Лос-Анджелес
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02:35:35
Анахайм — Даллас
Яндекс.Эфир
02:35:12
Калгари — Миннесота
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02:34:27
Чикаго — Нэшвилл
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02:33:31
Сент-Луис — Баффало
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02:40:29
Монреаль — Эдмонтон
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02:41:06
Бостон — Виннипег
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02:34:06
Тампа-Бэй — Аризона
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02:42:47
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:38:53
Флорида — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:41:30
Лос-Анджелес — Даллас
Яндекс.Эфир
02:46:30
Торонто — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:15
Филадельфия — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:36:30
Вегас — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:30:40
Анахайм — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:34:10
Чикаго — Калгари
Яндекс.Эфир
02:48:35
Нэшвилл — Бостон
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02:36:05
Сент-Луис — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:38:00
Детройт — Монреаль
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02:38:30
Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс
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02:46:20
Тампа-Бэй — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:47:00
Флорида — Аризона
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02:48:05
Каролина — Филадельфия
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Президент МОК сообщил, что дела 28 оправданных CAS россиян могут быть пересмотрены

Глава МОК Томас Бах заявил, что организация рассматривает возможность пересмотра дел российских участников сочинской Олимпиады, ранее оправданных CAS. Речь идет о 28 спортсменах.
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