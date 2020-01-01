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Немецкий чиновник обиделся на русских, забравших все золото чемпионата по фигурному катанию

Доминированием российских фигуристок на чемпионате Европы 2020 остался недоволен директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф. Он подверг сомнению спортивное будущее спортсменок России.

Валерий Брагин и его ассистент вошли в тренерский штаб сборной России по хоккею

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб российской сборной по хоккею, об этом рассказали в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
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«Нас там не будет». Клопп выпустит резервный состав в переигровке матча Кубка Англии против «Шрусбери»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что предоставит отдых основному составу в переигровке матча четвертого раунда Кубка Англии против «Шрусбери».
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