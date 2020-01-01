Валерий Брагин и его ассистент вошли в тренерский штаб сборной России по хоккею

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб российской сборной по хоккею, об этом рассказали в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).