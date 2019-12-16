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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
 : 
Брайтон-энд-Хоув Альбион
Начало в 14:45
Чемпионат Италии
Кальяри
 : 
Лацио
Начало в 14:45
Чемпионат Турции
Трабзонспор
1 : 1
Денизлиспор
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Турции
Истанбул
1 : 1
Коньяспор
Идёт 2-й тайм
Кубок Англии
1/64 Финала
Бостон Юнайтед
 : 
Рочдейл
Начало в 14:30
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