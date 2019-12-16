Плющенко ответил на обвинения штаба Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на слова тренера Этери Тутберидзе, которая обвинила его в попытке переманить к себе фигуристку Алину Загитову.