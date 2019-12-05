АЕК предложил Слуцкому контракт на полтора года

Сообщается, что греческий футбольный клуб АЕК предложил контракт на полтора года российскому тренеру Леониду Слуцкому.Напомним, что Слуцкий недавно ушел с поста главного тренера "Витесса".По информации издания, во время прошедших в Амстердаме переговоров Слуцкий положительно отреагировал на предложение технического директора АЕКа Ильи Ивича о подписании контракта до лета 2021 года.АЕК занимает пятое место в чемпионате Греции, набрав 18 очков в 12 матчах.