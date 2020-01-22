Юрий Белоус: У Мамаева в «Ростове» не будет проблем Кокорина в «Зените»

ССЫЛКА В СОЧИ ЭТО НЕЭТИЧНО Что думаете о происходящем сейчас между Кокориным и Зенитом? Клуб объявляет об аренде игрока в Сочи, а тот никуда не едет, продолжая тренировки.