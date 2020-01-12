Нет учениц Тутберидзе – нет первого места. Что российские фигуристы показали на юношеских Олимпийских играх в Лозанне

Юношеские Олимпийские игры – первый международный старт для фигуристов в 2020-м году. Но в Швейцарию приехали не все сильнейшие спортсмены мира.