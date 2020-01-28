Кокорин рассказал про свою судьбу в «Зените»

Кокорин рассказал про свою судьбу в «Зените» Футболист косвенно подтвердил, что ушел из ФК «Зенит». Нападающий «Зенита» Александр Кокорин фактически подтвердил, что покинул клуб.